Анастасия Лях .14 сентября, 2021 4

На фото: Лашана Линч в фильме "Не время умирать"

Актриса Лашана Линч, сыгравшая коллегу-агента Джеймса Бонда в предстоящем фильме «Не время умирать», сделала громкое заявление о роли 007, пишет Screen Rant.

Линч заявила, что в сегодняшнем мире стать Джеймсом Бондом может кто угодно, аудитория все равно двинет в кинотеатры в любом случае, кто бы ни стал заменой Дэниэлу Крэйгу. По ее словам, неважно, мужчина это будет или женщина, белый, черный или азиат, молодой или возрастной актер… «Сегодня Бонда может сыграть даже двухлетний ребенок», — сказала актриса. Мол, публика так или иначе будет заинтригована. Иными словами, пипл схавает.

В фильме «Не время умирать», прокат которого стартует 30 сентября, Лашана Линч сыграла агентку серии 00, которая приходится Бонду то ли коллегой, то ли конкуренткой.