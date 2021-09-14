Актриса Лашана Линч, сыгравшая
Линч заявила, что в сегодняшнем мире стать Джеймсом Бондом может кто угодно, аудитория все равно двинет в кинотеатры в любом случае, кто бы ни стал заменой Дэниэлу Крэйгу. По ее словам, неважно, мужчина это будет или женщина, белый, черный или азиат, молодой или возрастной актер… «Сегодня Бонда может сыграть даже двухлетний ребенок», — сказала актриса. Мол, публика так или иначе будет заинтригована. Иными словами, пипл схавает.
В фильме «Не время умирать», прокат которого стартует 30 сентября, Лашана Линч сыграла агентку серии 00, которая приходится Бонду то ли коллегой, то ли конкуренткой.