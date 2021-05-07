Анастасия Лях .7 мая, 2021 11

Найдена исполнительница роли Рыжей Соне в предстоящем перезапуске одноименного сольника, который когда-то был спин-оффом франшизы о Конане-варваре .

Как сообщает The Hollywood Reporter, Рыжую Соню, в 1980-х воплощенную Бригиттой Нильсен, теперь сыграет Ханна Джон-Кэймен , знакомая зрителям по фильму « Человек-муравей и Оса» и сериалу-антиутопии «Дивный новый мир».

О сюжете пока никакой информации нет. Сценарием и постановкой займется Джилл Солоуэй, известная по работе над сериалами «Очевидное» и «Я люблю Дика», а также по драмеди с Кэтрин Хан «Полуденная нега».