Таня Гончаренко .21 октября, 2021 4

Актриса, которая ранее играла Бэтвумен в экранизации комиксов DC Руби Роуз, в социальных сетях выдвигает обвинения продюсерам и руководству компании Warner Bros. за "угорожающую" обстановку на площадке, полученные травмы, жестокое обращение и сексуальное домогательство. - сообщает Screen Rant.

Актриса и модель Руби Роуз исполнила главную роль в сериале "Бэтвумен", который был выпущен в 2019 году. После первого сезона актрису сняли с роли. В СМИ поговаривали, что Роуз отстранили из-за разногласий с создателями шоу.

Роуз нарушила свое молчание по поводу происходившего, опубликовав несколько внушительных комментариев на своей странице в Instagram. В нескольких постах, Руби предъявляет многочисленные обвинения своим коллегам и продюсерам, в том числе бывшему президенту Warner Bros. Television Studios Питеру Рота.

Пост начинается со слов: "Дорогой CW, мое терпение иссякло. Я собираюсь рассказать всему миру, что на самом деле произошло на этой съемочной площадке".

По словам актрисы, продюсеры шоу несут ответственность за ее многочисленные травмы, одна из которых (перелом ребра) потребовала серьезного хирургического вмешательства. Далее, Роуз напрямую отметила продюсеров Кэролайн Дрис и Сару Шехтер, а также шоураннера Грега Берланти.

Среди обвинений есть упоминания о сексуальных домагательсвтах со стороны Рота, а также о серьезном жестоком обращении с актерами и членами съемочной группы. И что, плюс ко всему, у нее "достаточно видеодоказательств для создания часового документального фильма".