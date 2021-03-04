Бри Ларсон и Тесса Томпсон задействованы в некоем загадочном проекте, информации о котором пока что ноль, но он точно существует.

Об этом стало известно из Твиттера Ларсон. Она написала: «Мы кое-что готовим». Скорее всего, проект связан с киновселенной Marvel, но наверняка пока что сказать нельзя.

Бри Ларсон играет Капитана Марвел, впервые появившуюся в одноименном сольнике, а Тесса Томпсон — асгардийскую Валькирию, впервые появившуюся в фильме «Тор: Рагнарек». Ранее неоднократно ходили разговоры, что марвеловские актрисы хотят объединиться для феминистского супергеройского экшена. Но тогда это была лишь идея на словах. Вероятно, теперь идея таки реализовалась на деле.

Актрисы Marvel готовят секретный проект