Актрисы Marvel готовят секретный проект

Анастасия Лях .4 марта, 2021 5

Бри Ларсон и Тесса Томпсон задействованы в некоем загадочном проекте, информации о котором пока что ноль, но он точно существует.

Об этом стало известно из Твиттера Ларсон. Она написала: «Мы кое-что готовим». Скорее всего, проект связан с киновселенной Marvel, но наверняка пока что сказать нельзя.

Бри Ларсон играет Капитана Марвел, впервые появившуюся в одноименном сольнике, а Тесса Томпсон — асгардийскую Валькирию, впервые появившуюся в фильме «Тор: Рагнарек». Ранее неоднократно ходили разговоры, что марвеловские актрисы хотят объединиться для феминистского супергеройского экшена. Но тогда это была лишь идея на словах. Вероятно, теперь идея таки реализовалась на деле.