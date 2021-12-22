Анастасия Лях .22 декабря, 2021 6

На фото: Кадр из сериала "И просто так"

Звезды «Секса в большом городе» и его свежего продолжения под названием «И просто так» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис выпустили совместное заявление, в котором не поддержали своего коллегу актера Криса Нота, пишет Variety.

Напомним, недавно Крис Нот, известный в первую очередь как исполнитель роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», был обвинен в нескольких изнасилованиях со стороны сперва двух, затем трех женщин. Доказано пока ничего не было, однако от актера уже открестились его актерское агентство, сотрудничающие с ним рекламщики, а также продюсеры сериала «Уравнитель» и руководство канала CBS, поспешившее уволить Нота из проекта.

Паркер, Никсон и Дэвис заявили, что огорчены новостью, и выразили глубочайшую поддержку жертвам изнасилований, которые решились рассказать о случившемся.

При этом сам Крис Нот утверждает, что никого не насиловал и секс в его жизни всегда был по обоюдному согласию.