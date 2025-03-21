sonyazhytkova .21 марта, 2025 9

Перший трейлер нового горору "Небезпечні тварини" вже тут, і на відміну від культових "Щелеп", загроза ховається не лише в глибинах океану, а й на борту смертельного човна.

За сюжетом, серійний вбивця не просто позбувається своїх жертв – він годує їх акулам. Але його остання жертва може стати не такою вже й легкою здобиччю.

За офіційним синопсисом: "Опинившись у пастці на борту човна з голодними акулами під кілем, серфінгістка мусить перехитрити хижака, страшнішого за сам океан. Чи вдасться їй втекти, чи вона стане наступною жертвою безодні?".

У головних ролях – Джай Кортні ("Загін самогубців") та Хассі Гаррісон ("Йеллоустоун"), а режисером виступив Шон Бірн, відомий своїми горорами "Дари смерті" та "Улюблені".

Трейлер одразу задає тон: вбивця насолоджується сніданком на борту яхти, поки його чергова жертва благає про порятунок із замкненої комірки. У кадрі з’являється колекція локонів волосся – кожен із підписаним жіночим ім’ям.

"Люди не розуміють ієрархії тварин у цьому світі", – звучить моторошний голос Кортні. "Вони не думають мозком, а інстинктами. А єдине, що має значення – це 300 гострих, як леза, зубів, що рвуть плоть до кісток".

Напружені кадри чергуються із танцями психопата, панікою полонянки та хижими хвилями океану. І завершується трейлер холодним привітанням: "Ласкаво просимо на борт", – каже вбивця, грюкнувши дверцятами клітки для акул.

"Небезпечні тварини" вийдуть на великі екрани вже 6 червня. Готові до зустрічі з новим хижаком?

Джерело: Gamesradar