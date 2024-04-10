sonyazhytkova .10 апреля, 2024 5

Забудьте про човен побільше, здається, що нам знадобиться місто побільше, оскільки акули захоплюють Париж у новому трейлері "Under Paris".

За офіційним синопсисом від Netflix, улітку 2024 року Париж готується до проведення чемпіонату світу з триатлону на річці Сені. Коли науковиця Софія та молода екологиня Міка виявляють, що велика акула потрапила у води річки, вони мусять поєднати свої зусилля з Аділем, командиром поліції, щоб запобігти кривавій трагедії.

Ця несподівана ситуація стає об'єктом підвищеної уваги в інтернеті, де фанати вже дали фільму прізвисько "Французькі щелепи". Однак деякі користувачі вбачають іронію в тому, що цей кіношедевр з'являється саме у рік проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Рішення розмістити цей фільм про акул у романтичному місті Франції під час проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року є сміливим кроком. Враховуючи, що подібний спортивний захід дійсно там відбудеться, це робить жахи майбутньої стрічки трохи більш реалістичними. Однак ймовірність того, що великі білі акули захоплять паризькі води найближчим часом, здається дуже мала.

Режисером виступає Ксав'є Генс, відомий своїм кіношедевром "Маразм".

"Під Парижем" з'явиться на Netflix 5 червня.

Джерело: Gamesradar