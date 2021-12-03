Анастасия Лях .3 декабря, 2021 3

Как сообщает The Hollywood Reporter, звезда марвеловского блокбастера « Шан-Чи и легенда десяти колец» Аквафина влилась в актерский состав комедийного хоррора «Ренфилд».

«Ренфилд» — это спин-офф «Дракулы» Брэма Стокера. В центре повествования — пациент психлечебницы Ренфилд, который одержим графом Дракулой и мечтает, чтобы тот обратил его и даровал вечную жизнь. Бедолага ходит за графом хвостиком, но тот всячески издевается над фанатом и бросает ему крыс да тараканов с барского плеча.

В какой-то момент Ренфилду надоедают издевки, и он задумывает убить самого Дракулу. Осуществить сомнительный план герою помогает подруга.

Дракулу сыграет Николас Кейдж. Николас Холт изобразит Ренфилда. А Аквафина исполнит роль подруги протагониста. Съемки стартуют в начале 2022 года в Новом Орлеане.