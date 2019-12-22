Анастасия Лях .22 декабря, 2019 0

Джейсон Момоа, известный по роли дисишного Аквамена, и Мариса Томей, сыгравшая тетю Мэй в марвеловском «Человеке-пауке» , снимутся в проекте под названием «Sweet Girl» («Милашка»), сообщает Deadline.

Сюжет развернется вокруг мужа, который мстит за смерть жены. Более детальная информация пока не раскрывается. Мужа сыграет Момоа, а вот Томей вряд ли предстанет в образе мертвой возлюбленной.

В режиссерском кресле находится Брайан Эндрю Мендоза, который продюсировал экшен «Брэйвен» 2018 года, где главную роль также исполнял Момоа. Финансирует и выпускает картину потоковый сервис Netflix. Даты релиза пока нет.