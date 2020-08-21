Анастасия Лях .21 августа, 2020 7

К новому режиссерскому проекту Ридли Скотта присоединилось сразу несколько больших и очень больших звезд, а именно Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джаред Лето и Адам Драйвер, сообщает Deadline.

Речь о биографическом проекте под названием «Гуччи», посвященном убийству бизнесмена Маурицио Гуччи в 1995 году. В преступлении обвинили супругу убитого, которую суд приговорил к тюремному заключению сроком в 29 лет.