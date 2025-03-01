sonyazhytkova .1 марта, 2025 5

Вперше об'єднавши зусилля, ці дві кінематографічні легенди обіцяють створити щось по-справжньому унікальне, що лише підігріває інтерес до проєкту.

Сценарій фільму написав Остін Колодні, а до акторського складу вже приєдналися Білл Скарсґард, Дейкр Монтґомері, Майгала, Кері Елвес і Колман Домінго.

Стрічка базується на реальних подіях, що сталися 8 лютого 1977 року, коли 44-річний Ентоні "Тоні" Кіріцис захопив в заручники президента компанії Meridian Mortgage Річарда О. Голла. До обрізу 12-калібрової рушниці він прикріпив "мертву петлю", з'єднавши спусковий гачок зі своєю шиєю. Це стало початком драматичної ситуації, яка привернула увагу всього світу. Кіріцис вимагав $5 мільйонів, відсутності кримінальних наслідків та особистих вибачень за нібито шахрайство проти нього.

Дата виходу фільму поки що невідома, але з таким акторським складом і режисером він обіцяє стати одним із найбільш очікуваних трилерів.

Джерело: Deadline