sonyazhytkova .26 марта, 2025 1

Letterboxd представила трейлер нового надприродного фільму "Ритуал". Стрічка, натхненна реальними подіями, занурює глядачів у безжальну битву з демонами, що тривала п’ять місяців.

Режисером виступив Девід Міделл ("The Fare"), а сценарій він написав разом з Енріко Натале.

Сюжет базується на історії Емми Шмідт, більш відомої як Анна Екланд – жінки, що пережила один із найдовших і найзагадковіших обрядів екзорцизму в 1928 році. Стверджувалося, що її одержимість почалася ще у 14 років, а остаточний обряд вигнання демонів провели, коли їй було 46. Однак протягом десятиліть навколо цієї історії кружляли сумніви: чи була вона правдою, чи майстерно сфабрикованим міфом?

Легендарний Аль Пачіно перевтілився в отця Теофіла Райзінгера, священника, який понад усе прагне врятувати душу Емми. Проте боротьба з темрявою виявляється куди страшнішою, ніж він міг уявити.

Трейлер занурює в атмосферу справжнього жаху: порожнє закривавлене ліжко замість одержимої дівчини, тіла, що вигинаються у неприродних позах, шепіт молитов, що губляться серед моторошних звуків, і розкидані по підлозі хрести. Чи зможе віра вистояти перед лицем абсолютного зла?

Окрім Пачіно та Дена Стівенса, у фільмі з’являться Патриція Гітон ("Всі люблять Реймонда"), Ебігейл Коуен ("Моторошні пригоди Сабріни"), Бен Фостер ("Люди Ікс: Остання битва") та Ешлі Грін ("Сутінкова сага").

"Ритуал" вийде в кінотеатрах 17 липня. Та чи завершиться обряд перемогою над демонами – це ще питання…

Джерело: Gamesradar