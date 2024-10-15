sonyazhytkova .15 октября, 2024 8

Незважаючи на багаторічну успішну кар’єру, легендарний актор розповів, що одна з його найбільш знакових ролей була несправедливо обділена увагою Академії — мова йде про фільм "Обличчя зі шрамом".

Під час свого візиту до Великобританії, де Аль Пачіно зараз просуває свою нову книгу "Sonny Boy", він розповів на програмі BBC Today, що завжди сподівався хоча б на номінацію за роль Тоні Монтани. "Я б хотів навіть просто потрапити до списку номінантів за цю роль", — поділився актор. Нагадаємо, у фільмі режисера Браяна Де Пальми, Пачіно увічнив свого персонажа знаменитою фразою: "Скажи привіт моєму маленькому другові". Але, попри культовий статус стрічки, "Обличчя зі шрамом" повністю проігнорували на "Оскарі".

Аль Пачіно отримав свій перший "Оскар" лише через десять років за роль у фільмі "Запах жінки", хоча на той момент його вже сім разів номінували, включно з першими двома частинами "Хрещеного батька".

Цими вихідними Аль Пачіно опинився в центрі уваги через уривок зі своєї майбутньої автобіографії, де зізнався, що ледь не втратив роль Майкла Корлеоне у фільмі "Хрещений батько" Paramount спершу сумнівалися в його відповідності для цієї ролі, і актор припустив, що його міг замінити Роберт Де Ніро. "Мені на думку спадає Боб Де Ніро", — сказав Пачіно, додавши, що не вважає себе незамінним.

Актор також пригадав, як на початку зйомок відчував невпевненість у своєму виконанні ролі. Він зізнався, що коли режисер висловлював сумніви в його таланті, це створювало відчуття зайвості. Проте ситуація змінилася, коли Френсіс Форд Коппола додав у сценарій культову сцену з пістолетом у туалеті, яка стала переломною для успіху фільму.

Джерело: Deadline