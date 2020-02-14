Анастасия Лях .14 февраля, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "Аладдин"

Как пишет Variety, работа над продолжением прошлогоднего диснеевского хита от Гая Ричи уже началась.

В настоящее время известно лишь, что сюжет сиквела будет полностью оригинальным, то есть не связанным с событиями классической анимации. К написанию сценария приступят Андреа Берлофф («Голос улиц», «Кухня») и Джон Гэйтинс («Живая сталь», «Рейс»).

Уилл Смит, Мена Массуд и Наоми Скотт предположительно вернутся к образам джинна, Аладдина и принцессы Жасмин. Режиссерское кресло пока что вакантно, и неизвестно, рассматривает ли студия возвращение Гая Ричи.

Напомним, что игровой ремейк классического диснеевского мультфильма получил неплохие отзывы и заработал в прокате больше миллиарда долларов.