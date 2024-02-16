sonyazhytkova .16 февраля, 2024 10

Актор зіграв у комедійному фільмі 1997 року роль Сенді Фрінка, непопулярного хлопця, який закохався в Мішель (Ліза Кудроу), та перетворився на успішного підприємця, винахідника особливого виду гуми.

Нещодавно Сорвіно визнала, що продовження фільму, створеного Шиффом, вже у процесі. На прес-конференції TCA, Deadline спитали Каммінґа про його думку щодо очікуваного сиквелу і він сказв, що угоду нарешті вже укладено, але сценарій поки що знаходиться в стадії розробки.

Каммінґ висловив свою думку щодо причин, чому не було продовження, хоча шанувальники просили про нього протягом років.

"Моя теорія полягає в тому, що це дві жінки", - сказав він. "Якщо б це були два чоловіки, це був би вже наш п'ятий фільм. Я думаю, що міжгалузевий сексизм в Голлівуді величезний".

Він додав, що суспільство та часи змінилися, що й спричинило виникнення цього продовження. Тож, швидше за все, ми побачимо його у святкуванні 40-річчя випуску Ромі та Мішель.

У завершенні "Ромі та Мішель на зустрічі випускників", персонаж Сенді, що зіграв Каммінґ, залишається разом з Мішель. Пізніше він поділився своїми міркуваннями щодо того, де ця пара може бути зараз. Актор нагадав про те, що в оригінальному фільмі їм довелося використовувати "дорослих акторів, щоб зображувати учнів середньої школи", щоб зберегти вікову відповідність.

Жартома актор сказав, що глядачі тепер будуть бачити 60-річних підлітків.

Каммінґ висловив надію, що вони залишаться разом, додавши, що повернення до персонажів повинно бути наповнене сюрпризами. Він також сподівається на відтворення спогадів з першого фільму та комічні сцени, де персонажі повернуться до школи, що, на його думку, буде дуже смішно.

Джерело: Deadline