sonyazhytkova .10 января, 2025 8

Prime Video опублікував трейлер третього сезону серіалу "Річер". У новому сезоні Алан Рітчсон повертається до ролі відставного військового поліцейського, якого доля змушує протистояти не лише кримінальним структурам, а й власним демонам минулого.

У трейлері глядачі знайомляться з новим персонажем — Полі, якого зіграв Олів’є Ріхтерс ("Чорна Вдова"). Вражаючий зріст та сила Полі створюють несподіваний виклик для Річера. Однак, як показує кумедний момент з армрестлінгу, хитрість може взяти гору навіть над фізичною перевагою.

Сюжет третього сезону ґрунтується на романі Лі Чайлда "Переконник" ("Persuader"). За офіційним синопсисом, Річер занурюється у небезпечний світ кримінальної імперії, намагаючись врятувати агента під прикриттям, який перебуває у смертельній небезпеці. У цьому процесі він також стикається з тінями свого минулого.

Крім знайомих облич, у новому сезоні з’являться нові персонажі, серед яких Соня Кессіді в ролі Сьюзан Даффі, Джонні Берчтолд як Річард Бек, Роберт Монтесінос у ролі Гільєрмо Вільянуеви та Ентоні Майкл Голл ("Шістнадцять свічок") як Закарі Бек.

Третій сезон стартує одразу з трьома епізодами 20 лютого, а наступні серії виходитимуть щочетверга.

Джерело: Gamesradar