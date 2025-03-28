sonyazhytkova .28 марта, 2025 3

Здавалося б, Джек Річер — непереможний, але його виконавець, Алан Рітчсон, усе ж людина. І це довела сцена третього сезону шоу від Prime Video, під час якої актор втратив свідомість просто на знімальному майданчику.

У розмові з Entertainment Weekly Рітчсон розповів, що не розрахував силу під час трюку:

"Мене підняли, ми кілька разів відпрацювали сцену для камери, а потім мене так сильно врізали в стіл, що я провалився в сьоме коло пекла", — пожартував актор. "Я отямився лише через півтора дня".

Щоб не лякати дітей, які були на зйомках, Рітчсон прикинувся, що все гаразд. Але насправді це були "найгірші кілька хвилин у житті".

Цікаво, що актор сам наполіг на цьому екстремальному дублі, хоча команда його попереджала:

"Вони казали: 'Ти ж помреш, ми тебе попереджали'. Але я хотів, щоб глядачі бачили: це справжнє. Що я йду на це заради Річера".

Зрештою, лише на одну трисекундну сцену пішло три тижні роботи. А як сам Рітчсон підсумував цей досвід?:

"Було весело!".

Джерело: Deadline