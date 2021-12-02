Таня Гончаренко .2 декабря, 2021 1

Первое официальное интервью, после трагического происшествия на съемках вестерна "Раст", Болдуин дал ведущему Джорджу Стефанопулосу для стриминга Hulu.

Тизер интервью уже опубликован в Twitter, полная версия будет доступна просмотру в 3:00 по киевскому времени.

В интервью Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок в день, когда погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс.

В тизере видно, что актер говорит сквозь слезы: "Она была любима всеми, кто с ней работал, ею восхищались".

Также, на замечание ведущего о том, что в сценарии вовсе не была прописана сцена со стрельбой, Болдуин ответил: "Спусковой крючок не был нажат. Я не жал на спусковой крючок… Я бы никогда не направил оружие на кого-то и не нажал на крючок".

Также Болдуин в беседе признался, что произошедшее в ходе съемок этого фильма - это худшее, что с ним случалось в жизни и что он даже не может представить как и когда на съемочной площадке мог появиться боевой пистолет.

Напомним, речь идет об ужасной случанойсти, которая произошла во время съемок вестерна "Раст", где Болдуин снимался в главной роли. Во время репетиции одной из сцен актером был совершен выстрел, который убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. Болдуин не знал, что в пистолете находятся боевые патроны.

На данный момент. съемки фильма остановлены, предположительно до окончания расследования, но сам Болдуин заявлял, что вестерн, скорее всего, доснят не будет.