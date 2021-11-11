Анастасия Лях .11 ноября, 2021 8

Актер Алек Болдуин и другие члены съемочной команды фильма «Раст» получили судебный иск, пишет Deadline.

Иск подал светооператор Серж Светной, также работавший на вестерне «Раст». Он обвинил коллег (режиссера, помощника режиссера, эксперта-консультанта по оружию, а также самого Болдуина) в халатности. Светной утверждает, что каждый из них обязан был проверить обойму пистолета и убедиться, что в ней холостые, а не боевые патроны. Но никто этого не сделал. И в итоге погибла кинооператор Галина Хатчинс.

Напомним, о трагедии стало известно 22 октября. На съемочной площадке исполнитель одной из ведущих ролей Алек Болдуин произвел прописанный сценарием выстрел в камеру. Однако оружие каким-то образом оказалось заряжено боевыми патронами, и пуля смертельно ранила оператора Галину Хатчинс, которая скончалась в больнице. Следствие до сих пор пытается выяснить, что же случилось и кто несет ответственность за трагическую случайность (или неслучайность).

Юристы Алека Болдуина пока не прокомментировали иск.