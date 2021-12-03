Таня Гончаренко .3 декабря, 2021 3

В своем первом интервью каналу ABC News, Алек Болдуин подробно изложил свою версию произошедшего несчастного случая во время съемок фильма "Раст", когда из оружия находившегося в руках Болдуина была застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс- пишет THR.

Актер решил не дожидаться окончания расследования, чтобы рассказать свою версию истории, поскольку он считает, что во всей этой ситуации полно заблуждений.

Болдуин рассказал, что изначально вообще не мог поверить в то, что Галина упала из-за выстрела. Актер предположил, что возможно, Хатчинс получила сердечный приступ: "Я не верил, что Галину застрелили. Никто не мог понять, может, у нее был сердечный приступ? Мысль о том, что в пистолете был боевой патрон, не приходила в голову".

Болдуин отметил, что сама Галина руководила процессом построения кадра и давала указания как расположиться и куда направить пистолет. Актёр заявляет, что оператор попросила держать пистолет под определённым углом, где-то под её подмышкой. Вскоре Хатчинс попросила Болдуина взвести курок револьвера, что он и сделал, однако он отмечает, что спусковой крючок не нажимал. По его словам, оружие выстрелило сразу после того, как он отпустил курок.

"Она рядом с камерой. Камера направлена. Она показывает мне, под каким углом мне следует держать оружие. Я вытаскиваю пистолет, но он не предназначался для стрельбы под таким углом. Я не стреляю в сторону камеры. Я держу пистолет так, как она велела мне его держать, и он оказывается направлен в район ее плеча. Мы продолжаем репетировать.... Я начинаю взводить курок пистолета. Она говорит: "Просто представь как ты это сделаешь, постарайся это сделать. Я спустил курок, пистолет выстрелил", - добавил он. После этого кинооператор получила ранение в грудь несовместимое с жизнью.

Далее Алек рассказывал, что револьвер не должен был быть заряженым и что ему его предоставили со словами "холодный", что значит, что он не мог выстрелить боевым зарядом. Но при этом, актер уверен, что это просто несчастный случай, а не саботаж.

После сказанного, Болдуин заявил, что он не несёт ответственности за инцидент и не считает себя виноватым. В ходе интервью он также упомянул, что ему, скорее всего, не предъявят никаких обвинений, хотя он и предполагает, что после произошедшего его карьера может закончиться.

Каким образом боевой патрон оказался в обойме, выясняет следствие.