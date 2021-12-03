В своем первом интервью каналу ABC News, Алек Болдуин подробно изложил свою версию произошедшего несчастного случая во время съемок фильма "Раст", когда из оружия находившегося в руках Болдуина была застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс- пишет THR.Актер решил не дожидаться окончания расследования, чтобы рассказать свою версию истории, поскольку он считает, что во всей этой ситуации полно заблуждений.
Болдуин рассказал, что изначально вообще не мог поверить в то, что Галина упала из-за выстрела. Актер предположил, что возможно, Хатчинс получила сердечный приступ: "Я не верил, что Галину застрелили. Никто не мог понять, может, у нее был сердечный приступ? Мысль о том, что в пистолете был боевой патрон, не приходила в голову".
Болдуин отметил, что сама Галина руководила процессом построения кадра и давала указания как расположиться и куда направить пистолет. Актёр заявляет, что оператор попросила держать пистолет под определённым углом, где-то под её подмышкой. Вскоре Хатчинс попросила Болдуина взвести курок револьвера, что он и сделал, однако он отмечает, что спусковой крючок не нажимал. По его словам, оружие выстрелило сразу после того, как он отпустил курок.
"Она рядом с камерой. Камера направлена. Она показывает мне, под каким углом мне следует держать оружие. Я вытаскиваю пистолет, но он не предназначался для стрельбы под таким углом. Я не стреляю в сторону камеры. Я держу пистолет так, как она велела мне его держать, и он оказывается направлен в район ее плеча. Мы продолжаем репетировать.... Я начинаю взводить курок пистолета. Она говорит: "Просто представь как ты это сделаешь, постарайся это сделать. Я спустил курок, пистолет выстрелил", - добавил он. После этого кинооператор получила ранение в грудь несовместимое с жизнью.
Далее Алек рассказывал, что револьвер не должен был быть заряженым и что ему его предоставили со словами "холодный", что значит, что он не мог выстрелить боевым зарядом. Но при этом, актер уверен, что это просто несчастный случай, а не саботаж.
После сказанного, Болдуин заявил, что он не несёт ответственности за инцидент и не считает себя виноватым. В ходе интервью он также упомянул, что ему, скорее всего, не предъявят никаких обвинений, хотя он и предполагает, что после произошедшего его карьера может закончиться.
Каким образом боевой патрон оказался в обойме, выясняет следствие.