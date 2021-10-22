Таня Гончаренко .22 октября, 2021 3

The Hollywood Reporter сообщает печальные новости! Во время съемок нового вестерна под названием "Раст" Алек Болдуин разрядил бутафорское огнестрельное оружие, убив оператора и ранив режиссера.

Оператором была Галина Хатчинс. После выстрела женщина была доставлена вертолетом в больницу Университета Нью-Мексико, где ее объявили мертвой.

Вторым человеком получившим ранения, полученные от продюсера и исполнителя главной роли Алека Болдуина, стал Джоэл Соуса - режиссер фильма. Соуса доставили в Региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента. По заявлению представителей фильма, режиссер находится в критическом состоянии.

Также, представители выразили соболезнования семье Галины:

"Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины. Мы приостановили производство фильма на неопределенный период времени и полностью сотрудничаем с Департаментом полиции Санта-Фе, проводящим расследование".

По данным департамента шерифа округа Санта-Фе: "Похоже, что снимаемая сцена включала использование огнестрельного оружия, когда оно было разряжено. Детективы расследуют, как и какой тип снаряда был выпущен", - говорится в заявлении.

На данный момент ведется расследование и никаких обвинений предъявлено не было. Представитель производственной команды фильма сказал, что "несчастный случай" произошел из-за осечки бутафорского пистолета с холостыми патронами.