Таня Гончаренко .10 февраля, 2022 3

Впервые после трагической гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", Алек Болдуин вернулся к работе в кино, - сообщает Fox News.

Актер, по ужасной случайности застреливший Хатчинс, снимается в фильме "97 минут" в Великобритании.

Какая именно роль досталась Болдуину неизвестно, но предположительно, он играет сотрудника Агентства национальной безопасности.

Напомним, на съемках вестерна "Ржавчина", где главную роль исполнял Болдуин, произошел выстрел из огнестрельного оружия в сторону камеры. В результате выстрела совершенного Алеком, погибла оператор украинского происхожения, 42-летняя Галина Хатчинс.