sonyazhytkova .27 марта, 2025 4

"Єдиний порядок у цьому світі – це порядок, який ми встановлюємо самі". Саме цими словами починається перший трейлер довгоочікуваної стрічки.

Фільм переносить глядачів у 1880-ті роки в Канзас, де старіючий бандит Гарланд Раст (Алек Болдвін) змушений вийти з тіні, щоб урятувати свого 13-річного племінника Лукаса Холістера (Патрік Скотт МакДермотт), засудженого до страти за випадкове вбивство. Втеча стає ще небезпечнішою, коли на їхній слід виходить безжальний мисливець за головами Фентон "Проповідник" Ланг (Тревіс Фіммел). У фільмі також зіграли Джош Гопкінс і Френсіс Фішер.

Стрічка "Раст" стала сумнозвісною через трагедію на знімальному майданчику: у жовтні 2021 року операторка Галина Гатчінс загинула від пострілу, а режисер Джоел Соуз зазнав поранення. Після тривалого розслідування Алек Болдвін спочатку отримав звинувачення у ненавмисному вбивстві, які потім зняли, але пізніше знову висунули. Врешті-решт він був виправданий. Водночас зброярка фільму Ханна Гутьєррес-Рід була визнана винною і відбуває покарання.

Зйомки "Раст" були призупинені більш ніж на рік, але у квітні 2023 року відновилися в Монтані. Тепер картина готова до широкого релізу: 2 травня вона вийде у вибраних кінотеатрах, а також буде доступна на VOD від Ascending Media Group.

Джерело: Deadline