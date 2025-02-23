sonyazhytkova .23 февраля, 2025 0

Американський актор разом із родиною покаже своє життя у новому реаліті-шоу "The Baldwins", яке відверто розкриває непростий період після трагічного інциденту, що сколихнув весь Голлівуд. Прем’єра відбудеться 23 лютого 2025 року на каналі TLC.

Зйомки шоу стартували незадовго до початку судового процесу у справі Болдвіна, що зробило перший епізод особливо емоційним. У ньому висвітлюється один із найважчих моментів у житті актора — трагічна загибель операторки Галини Гатчінс у 2021 році. Болдвін неодноразово запевняв, що не натискав на спусковий гачок, проте розслідування тривало кілька років.

В інтерв’ю актор та його дружина Гіларія поділилися, як пережили ці події. Хіларія зосередилася на тому, як трагедія позначилася на їхніх сімох дітях, яким нині від двох до восьми років.

"Життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Галина втратила життя в жахливій трагедії. Її син залишився без матері. Ми нестимемо цей біль завжди", — зізналася вона.

Болдвін підкреслив, що саме родина допомогла йому вистояти у найважчі моменти:

"Часом я запитував себе: чому у нас семеро дітей? Але тепер розумію — вони стали нашою опорою в цей непростий період. Не знаю, що б зі мною сталося без них і без тебе", — сказав актор, звертаючись до дружини.

"The Baldwins" обіцяє стати одним із найвідвертіших реаліті-шоу останніх років, адже в ньому розкриваються не лише судові перипетії, а й особиста боротьба сім’ї Болдвін із наслідками трагедії, яка назавжди змінила їхнє життя.

Джерело: Мovieweb