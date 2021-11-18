Анастасия Лях .18 ноября, 2021 11

Еще один судебный иск получил Алек Болдуин за выстрел на съемках фильма «Раст», из-за которого погибла оператор Галина Хатчинс.

Как сообщает BBC, иск подала помощница режиссера Мэми Митчелл. По ее словам, сценарием фильма не был предусмотрен тот злополучный выстрел, который убил Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. Болдуин (являющийся на проекте не только исполнителем ведущей роли, но и продюсером) якобы совершил его по собственной прихоти. И вообще, по словам Митчелл, актер любил просто так пострелять, а весь съемочный процесс был организован крайне халатно, небрежно, без соблюдения мер безопасности.

В иске Мэми Митчелл требует компенсацию за причинение морального ущерба, который нанесла нездоровая и опасная атмосфера на съемках, закончившаяся трагедией.

Напомним, ранее похожий иск подал осветитель Сергей Светной, также работавший на фильме «Раст». Он обвинил в халатности не только Болдуина, но всех, ответственных за организацию продакшена.