Еще один судебный иск получил Алек Болдуин за выстрел на съемках фильма «Раст»,
Как сообщает BBC, иск подала помощница режиссера Мэми Митчелл. По ее словам, сценарием фильма не был предусмотрен тот злополучный выстрел, который убил Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. Болдуин (являющийся на проекте не только исполнителем ведущей роли, но и продюсером) якобы совершил его по собственной прихоти. И вообще, по словам Митчелл, актер любил просто так пострелять, а весь съемочный процесс был организован крайне халатно, небрежно, без соблюдения мер безопасности.
В иске Мэми Митчелл требует компенсацию за причинение морального ущерба, который нанесла нездоровая и опасная атмосфера на съемках, закончившаяся трагедией.
Напомним, ранее похожий иск подал осветитель Сергей Светной, также работавший на фильме «Раст». Он обвинил в халатности не только Болдуина, но всех, ответственных за организацию продакшена.
Также напомним, что об инциденте стало известно 22 октября. На съемках картины в