sonyazhytkova .27 мая, 2025 1

Легендарний фентезі-світ "Elden Ring" від FromSoftware незабаром постане на великому екрані — і над стрічкою працює не хто інший, як Алекс Ґарленд, режисер "Ex Machina" та "Повстання Штатів". Партнерами виступлять A24, Bandai Namco та сам Джордж Р. Р. Мартін.

Elden Ring — культова рольова гра, яка після релізу у 2022 році стрімко завоювала статус світового феномену. Її похмурий фентезійний всесвіт із глибоким лором, відкритими просторами та безжальною складністю став новим еталоном жанру. Створена під керівництвом геймдизайнера Хідетаки Міядзакі за участі Джорджа Р. Р. Мартіна — автора "Пісні льоду й полум’я", що надихнула "Гру престолів", гра продовжує надихати митців з інших сфер.

Для Алекса Ґарленда ця стрічка стане першим зануренням у всесвіт "Elden Ring" — і воно обіцяє бути масштабним. Нещодавно режисер завершив роботу над "Під вогнем" — напруженою військовою драмою про Іракську кампанію, яка вже зібрала понад $32 мільйони. Його творча історія з A24 триває роками: саме з ними Ґарленд випустив "Ex Machina", "Чоловік", "Повстання Штатів" та інші резонансні проєкти.

Паралельно режисер працює над сценаріями до нової зомбі-трилогії "28 років по тому" для Sony, де перший фільм зніме Денні Бойл — автор культового "28 днів потому", з якого, власне, і почалася багаторічна співпраця Ґарленда з компанією DNA.

Гру "Elden Ring" було продано у понад 30 мільйонів копій по всьому світу, а вже 30 травня світ побачить спін-оф — "Elden Ring: Nightreign".

Чи зможе режисер передати на екрані гнітючу красу, атмосферу приреченості та велич гри? Відповідь не за горами. Одне можна сказати напевне — прихильники готуються до мандрівки, де межа між життям і смертю розмита, а кожен крок — випробування.

Джерело: Deadline