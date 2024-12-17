sonyazhytkova .17 декабря, 2024 10

Зірка вестерн-серіалу "1883" приєднався до касту нового детективного трилера, який поки що не має назви. Зйомки вже тривають у Лондоні, а в основному складі акторів – Том Харді, Пірс Броснан і Гелен Міррен.

Сюжет серіалу для Showtime та Paramount+ обіцяє бути наповненим динамікою та захоплюючими поворотами: дві ворогуючі родини, чия кримінальна діяльність поширюється по всьому світу, і Гаррі Да Соуза (Том Харді) — відданий "фіксер", готовий захищати одну з цих родин за будь-яку ціну.

Пірс Броснан та Гелен Міррен з’являться в ролях Конрада та Мев Харріганів, батька та матері потужної ірландської кримінальної родини, що базується в Лондоні. Алекс Файн зіграє "Донні", головного ворога Гаррі.

До команди акторів також приєдналися Падді Консідайн, Джоанна Фроггатт, Лара Пулвер, Ансон Бун, Мандіп Дхіллон і Джасмін Джобсон.

Прем'єра серіалу, який обіцяє стати справжнім кримінальним хітом, запланована на 2025 рік.

Джерело: Deadline