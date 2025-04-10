sonyazhytkova .10 апреля, 2025 4

Apple TV+ презентував перший трейлер науково-фантастичного телесеріалу "Вбивцебот". Адаптації популярної книжкової серії "The Murderbot Diaries", авторства Марти Веллс, що поєднує наукову фантастику, трилер та гумор.

Головну роль виконує Александр Скарсгард ("Спадщина", "Справжня кров"). Тут він перевтілюється у високотехнологічного охоронного робота, який зламує власне програмування й намагається знайти сенс існування. Замість повстання чи спроби знищити людство, як того вимагають жанрові штампи, цей робот — фанат телевізійних шоу. Але, звісно, довго приховувати свою автономність не вдається. Люди, яких він мав би захищати, швидко дізнаються, що робот має ім’я Вбивцебот і живе за власними правилами.

Також, до акторського складу приєдналися Девід Дастмалчян, Нома Думезвені, Сабріна Ву, Акшей Кханна, Татіавна Джонс та Тамара Подемські.

Судячи з трейлера, глядачів чекає динамічне, дотепне й водночас емоційно глибоке шоу — ідеальне доповнення до весняного серіального списку.

Прем’єра перших двох епізодів "Вбивцебота" відбудеться на Apple TV+ вже 16 травня, нові серії виходитимуть щоп’ятниці аж до 11 липня.

Чи знайде робот, що мріє лише про спокій і серіали, своє місце у всесвіті — дізнаємось вже цієї весни. Але одне зрозуміло точно: Вбивцебот — це новий улюбленець глядачів, який ламатиме не тільки системи, а й серця.

Джерело: Gamesradar