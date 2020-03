Анастасия Лях .23 марта, 2020 10

Еще одно экранное воплощение Джокера ожидает дисишных фанатов. Актер Александр Скарсгард рассматривается на роль улыбающегося психопата в полнометражном ремейке анимационного сериала «Бэтмен будущего», пишет We Got This Covered.

Мультсериал выходил в эфир с 1999 по 2001 годы. Действие в нем происходило в будущем, а именно в 2023 году. Главным героем был школьник Терри, фанат Бэтмена, решивший стать новым защитником Готэма.

Разработкой полнометражного ремейка занимается студия Warner, которая роль Брюса Уэйна уже предложила Майклу Китону, который играл Бэтмена в фильмах Тима Бертона «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.

Что касается Джокера, его ранее изобразили в различных проектах такие актеры, как Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс.