sonyazhytkova .16 августа, 2024 1

Хоча офіційний реліз "Alien: Romulus" ще не відбувся, стрічка вже отримала вражаючий рейтинг 83% на Rotten Tomatoes за понад 120 рецензій, що є найкращим показником франшизи за майже 40 років.

Ранній відгук про фільм описує його як "бурхливий" і "найкращий фільм літа", хоча деякі критики висловили побажання, щоб він був трохи страшнішим.

Рецензент GamesRadar відзначає, що "Alien: Romulus" є "активним маленьким створінням", яке може бути "гучним, але іноді перевантаженим". Фільм досяг найвищого рейтингу у франшизі з часів "Чужих" Джеймса Кемерона 1986 року, який має майже ідеальні 94%, і залишається найкращим у серії. Оригінальний "Чужий" Рідлі Скотта 1979 року займає друге місце з 93%. Найнижчий рейтинг має "Чужі проти Хижаків: Реквієм" з жалюгідними 12%.

Режисер Феде Альварес, відомий завдяки "Зломленому" ("Evil Dead"), вдало впорався із завданням. У розмові з SFX Magazine він розповів, що для створення "Alien: Romulus" використовували старі концепт-арти та кадри з оригінального "Чужого". Альварес зазначив, що вони порівнювали сучасний фільм з оригінальним 35-мм принтом, щоб досягти автентичності. Підтримка Рідлі Скотта в ролі продюсера забезпечила "Romulus" значний шанс на успіх.

Дія фільму "Alien: Romulus" розгортається між подіями "Чужий" і "Чужі". Сюжет розповідає про команду молодих колоністів, які вирушають на покинуту космічну станцію через 20 років після того, як Вартовий Ріплі та її команда вперше зіткнулися з жахливою істотою. Нова експедиція швидко виявляє, що їхня подорож сповнена небезпек, адже вони знову зустрічаються з найстрашнішими створіннями всесвіту.

У головних ролях - Кейлі Спейні, Девід Джонсон, Арчі Ренаукс, Ізабела Мерсед і Спайк Фірн.

"Alien: Romulus" вийде в кінотеатри 16 серпня.

Джерело: Gamesradar