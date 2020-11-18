Анастасия Лях .18 ноября, 2020 7

Как сообщает The Hollywood Reporter, Алисия Викандер выступит исполнительным продюсером и исполнительницей главной роли в сериале-переосмыслении хичкоковского детектива «В случае убийства набирайте М».

Это будет сериал-антология , каждый сезон которого по-новому переосмыслит известный сюжет. Сценарий подготовит Майкл Митник, известный по музыкальному ретро-сериалу «Винил», а шоураннером выступит Теренс Уинтер, на счету которого хит «Клан Сопрано».

Напомним, в основу хичкоковского фильма легла одноименная пьеса Фредерика Нотта. По сюжету красавчик Тони Вендис, бывшая звезда большого тенниса, прожигающий состояние своей нелюбимой жены, узнает о наличии у супруги любовника. Боясь развода, который лишит его денег и возможности жить на широкую ногу, Вендис решает убить благоверную и придумывает казалось бы идеальный план. Но задуманное, конечно же, идет не по плану.

Картина Хичкока вышла на экраны в 1954 году. Главную роль в ней исполнила Грейс Келли.