Как сообщает The Hollywood Reporter, Алисия Викандер выступит исполнительным продюсером и исполнительницей главной роли в
Это будет
Напомним, в основу хичкоковского фильма легла одноименная пьеса Фредерика Нотта. По сюжету красавчик Тони Вендис, бывшая звезда большого тенниса, прожигающий состояние своей нелюбимой жены, узнает о наличии у супруги любовника. Боясь развода, который лишит его денег и возможности жить на широкую ногу, Вендис решает убить благоверную и придумывает казалось бы идеальный план. Но задуманное, конечно же, идет не по плану.
Картина Хичкока вышла на экраны в 1954 году. Главную роль в ней исполнила Грейс Келли.