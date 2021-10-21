Таня Гончаренко .21 октября, 2021 10

Актриса Алисса Милано, получившая известность благодаря сериалам "Зачарованные" и "Любовницы", была задержана во время участия в протестах против администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет сама актриса в своем Twitter.

"Меня только что арестовали за то, что я требовал от администрации Байдена и Сената использовать свой мандат для защиты избирательных прав. Станьте со мной @peoplefor и скажите Сенату и Белому дому, что право голоса не должно зависеть от того, где вы живете."

Отметим, что Милано стала одной из десятка задержанных людей во время акции протеста.