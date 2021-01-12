Анастасия Лях .12 января, 2021 9

Новый режиссерский проект Гильермо дель Торо выйдет на экраны 3 декабря 2021 года, сообщает BBC.

Напомним, «Аллея кошмаров» — ремейк одноименного классического нуара, вышедшего в 1947 году. Сюжет разворачивается в цирковой среде. Главный герой, вернее антигерой — аферист, который узнает, что циркачка-«медиум» ранее выступала вместе с мужем с очень успешным номером, который работал благодаря особому коду, но затем муж спился, и номер сдулся. Мошенник хочет любой ценой завладеть кодом и добиться успеха.