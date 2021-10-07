Таня Гончаренко .7 октября, 2021 13

Дэниел Крэйг получил собственную звезду на Аллее Славы 6 октября 2021 года, за два дня до премьеры юбилейного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". - пишет Variety.

"Мысль о том, что мое имя будет рядом с именами стольких актеров, которые вдохновляли меня в течение моей жизни, действительно совершенно непостижима и не что-то, что я когда-либо мог себе представить", - прокомментировал Крэйг новость. - Так что все, что я действительно могу сказать, это то, что это огромная, ошеломляющая привилегия - получить подобное приглашение".

В Украине премьера "Не время умирать" состоялась ещё 30 сентября. В США же, фильм выйдет только 8 октября после двухгодичной задержки из-за пандемии.

Отметим, Крэйг - единственный актер, номинированный на премию BAFTA за роль Бонда в фильме "Казино Рояль". С участием Дэниела созданы 5 фильмов "бондианы": "Казино Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл"", "007: Спектр" и "Не время умирать"