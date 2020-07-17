Альмодовар начал съемки фильма с Тильдой Суинтон

Анастасия Лях .17 июля, 2020 6

Испанский мэтр Педро Альмодовар начал съемки своего первого англоязычного проекта, а именно короткометражного фильма под названием «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли, пишет Variety.

Об этом стало известно из Твиттера Агустина Альмодовара, брата режиссера, который часто выступает его творческим партнером. Съемки стартовали в Мадриде. И как видно по фото, съемочная группа придерживается правил карантина.

Сюжет основывается на пьесе Жана Кокто, опубликованной в 1930 году. Ее действие происходит в спальне парижской квартиры, где женщина ведет откровенный телефонный разговор с мужчиной. Альмодовар перенес действие в Мадрид наших дней.