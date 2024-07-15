sonyazhytkova .15 июля, 2024 9

Один із найуспішніших серіалів каналу CW, тривав вісім сезонів. Сюжет обертався навколо трьох сестричок-відьм, які використовували свої магічні сили для захисту інших.

Проте після трьох сезонів Догерті покинула телешоу, що стало однією з найбільш обговорюваних подій у світі серіалів. Це викликало великий інтерес до її стосунків з Мілано. Після смерті Догерті від раку у віці 53 років, Мілано висловилася про свою колегу у заяві, копію якої отримало видання Deadline. До того ж, кілька інших акторів "Всіх жінок-відьм", включаючи Роуз МакГоуен, яка прийшла на заміну Догерті у наступних сезонах, опублікували свої спогади в соціальних мережах.

"Ніхто не приховував, що у нас з Шеннен були складні стосунки, але в основі цього була глибока повага і захоплення", - сказала Мілано. "Вона була талановитою актрисою, улюбленою багатьма, і світ без неї став біднішим. Мої співчуття всім, хто її любив".

Чутки про драму за лаштунками серіалу не вщухали протягом двох десятиліть після виходу Догерті у 2001 році, і Мілано попросили прокоментувати це цього року після того, як Комбс та Догерті обговорили це у подкасті "Let's Be Clear", стверджуючи, що Мілано мала до цього відношення.

"Мені сумно, що люди не можуть це залишити в минулому", - зазначила Мілано. "Мені сумно, що ми всі не можемо просто святкувати успіх шоу, яке так багато значило для всіх нас".

МакГоуен згадала про своє спільне минуле з Догерті у "Всі жінки-відьми".

"Шеннен Догерті мала серце лева", - написала вона в Instagram. "Наші життя були унікально переплетені. Ми сміялися над темними силами, які хотіли, щоб ми ненавиділи одна одну, але ми вибрали любов і повагу".

Браян Крауз, який грав Лео Ваєтта, сказав про Догерті: "Ти показала мені, що таке сила", - написав він. "Ти навчила мене бути безстрашним і жити з метою. Знати свою цінність і твердо дотримуватись своїх переконань".

Тед Кінг, який грав коханого Догерті, Енді Трюдо у першому сезоні, також опублікував зворушливий спогад про свою колишню колегу.

"Який воїн. Талановита, пристрасна актриса, друг, адвокат", - написала Фінола Хьюз, яка час від часу з'являлася у шоу в ролі Патті Галлівелл.

Джерело: Deadline