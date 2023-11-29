sonyazhytkova .29 ноября, 2023 6

Чутки про можливе продовження фільму "Аліта: Бойовий ангел" отримали додаткове підтвердження від продюсера Джона Ландау, який активно розглядає цю можливість.

Висловлюючись нещодавно з журналістами від Screen Rant, Ландау підтвердив, що обговорення відбуваються між ним, режисером Робертом Родрігесом і сценаристом-продюсером Джеймсом Камероном. Він додав, що трійця дуже пишається першим фільмом і прагне повернутися за ще більшими пригодами бойового ангела:

"Так, я зазначив, що мені це відомо ще до того, як ви дійшли до цього моменту. Фільм викликає у мене гордість, і ми одночасно працювали над ним і "Аватаром". Разом з Робертом я був на зйомочному майданчику, і Джеймс також брав участь і бачив його. Одного вечора він дивився його на HBO і потім мені телефонував. Він сказав: "Джон, я просто вирішив подивитися "Аліту", яка йшла по телевізору. Це чудовий фільм" (сміється). І це дійсно так! Тому, я хочу повернутися і більше розкрити історію того всесвіту".

Вийшовши в 2019 році, "Аліта: Бойовий ангел" ґрунтується на манзі Юкіто Кіширо "Ганм", розповідаючи історію молодої дівчини на ім'я Аліта. Ця бойова істота з пробудженням без пам'яті в майбутньому світі, що невпізнаваний для неї, стала предметом великого захоплення серед фанатів. Самі прихильники, які називають себе "Армією Аліти", активно ведуть боротьбу за можливе продовження цієї захоплюючої історії.

Позитивний настрій Ландау - це не єдина радісна реакція на ідею "Аліти 2", що виникла нещодавно. Сам Джеймс Камерон, здавалося, підтвердив наявність планів щодо довгоочікуваного продовження, висловившись у червні 2023 року: "Щодо "Аватара", я працюю в Веллінгтоні і Лос-Анджелесі. Щодо нових фільмів "Аліта: Бойовий ангел", я буду працювати в Остіні, тому це більше не має сенсу для нас".

Джерело: Мovieweb