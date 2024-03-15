sonyazhytkova .15 марта, 2024 3

Цей захоплюючий серіал від Джонатана Троппера, який відомий своєю роботою над "Воїном", спільно з Apple Studios, обіцяє стати однією з найочікуваніших прем'єр.

Крейг Джіллеспі (відомий за "Фізичною") очолить режисерську лаву перших двох епізодів і виступить в якості виконавчого продюсера.

Сюжет серіалу "Ваші Друзі та Сусіди" заснований на оригінальній ідеї Троппера. Головний герой, Куп, виконаний Джоном Хеммом - нещодавно розлучений менеджер хедж-фонду, який, після звільнення, починає крадіжки у заможних мешканців елітного передмістя в штаті Нью-Йорк, щоб забезпечити свою сім'ю. Ці дії дарують йому відчуття сили, але все змінюється, коли він потрапляє у неправильний будинок у неправильний час.

Джонатан Троппер, який виступав в якості шоураннера у серіалі "See" на Apple і має загальну угоду з цим потоковим сервісом, створив "Ваші Друзі та Сусіди" і також займатиметься його продюсуванням разом з Хеммом, Гіллеспі та Конні Тавел.

Аманда Піт очолила другий сезон кримінального антологічного телесеріалу "Брудний Джон" на мережі USA Network. Серед її інших серійних робіт - "Брокмайр", "Разом" і "Смертельний Приваб". Вона представлена Entertainment 360 і Hansen Jacobson Teller.

Джерело: Deadline