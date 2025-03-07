sonyazhytkova .7 марта, 2025 8

Минуло понад 15 років, і здається, що Дженніфер Чек готова повернутися на екрани.

Попри те, що Аманда Сейфрід офіційно не підтвердила вихід продовження легендарної горор-комедії "Тіло Дженніфер" (2009), її нещодавні слова дали фанатам надію. В інтерв’ю Bloody Disgusting акторка заявила:

"Здається, ми працюємо над продовженням. Я цього не підтвердила! Я сказала: 'Здається'. Ми над цим працюємо".

Фільм "Тіло Дженніфер", знятий режисеркою Карін Кусама за сценарієм Дьябло Коді, розповідає історію старшокласниці Ніді (Сейфрід), яка стає свідком моторошних змін у своїй найкращій подрузі Дженніфер (Меган Фокс). Після невдалого ритуалу жертвоприношення, який влаштував сатанинський бойз-бенд (на чолі з Адамом Броуді), тіло дівчини опиняється під контролем суккуба, що полює на юнаків.

Сценаристка Дьябло Коді не раз натякала на можливе продовження "Тіла Дженніфер". Вона визнає, що стрічка зазнала комерційного провалу через невдалий маркетинг, однак згодом перетворилася на культову класику. Цей несподіваний успіх змусив її переосмислити своє ставлення до проєкту й, схоже, повернув натхнення до створення нової глави історії.

Не проти повернутися й Меган Фокс. Ще кілька років тому вона заявляла, що потенціал фільму дозволяє легко розширити його сюжет. Ба більше, акторка вважає, що ця історія могла б ідеально лягти в основу серіалу.

Оригінальна картина об’єднала сильний акторський склад, серед якого були Джонні Сіммонс, Кайл Ґалнер, Дж.К. Сіммонс, Емі Седаріс і Кріс Пратт. Чи вдасться команді зібратися знову й перенести улюблену історію в новий формат? Поки що це залишається загадкою, але все вказує на те, що "Тіло Дженніфер" ще не сказало свого останнього слова.

Джерело: Deadline