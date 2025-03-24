sonyazhytkova .24 марта, 2025 6

Сейфрід звикла до ролей у романтичних комедіях і підліткових хітах, але її новий проєкт змінює правила гри. У кримінальному трилері "Довга яскрава річка" акторка вперше втілює поліцейську, і зізнається: раніше навіть не розглядала для себе подібні ролі.

"Я завжди думала, що не отримаю такої можливості. Індустрія звикла бачити мене в певному амплуа, і я сама обмежувала себе", — каже Сейфрід. Однак усе змінилося після розмови з режисеркою Лі Сільверман, яка порадила їй "перестати грати на задньому плані".

Роль офіцерки поліції Міккі Фітцпатрік у "Довгій яскравій річці" стала для Амади викликом і водночас відкриттям. За сюжетом, її героїня розслідує серію вбивств жінок у неблагополучному районі Філадельфії, а також шукає зниклу сестру. Шоуранером адаптації роману Ліз Мур виступила Ніккі Тоскано ("Пропозиція"), а серед акторів — Ніколас Піннок, Ешлі Каммінгс і Джон Доман.

"Я буквально проковтнула аудіокнигу за два дні. А коли почали надходити сценарії, то не могла повірити, наскільки вони майстерно розвинули історію", — розповідає акторка.

Сейфрід також зазначає, що зйомки відкрили для неї новий погляд на проблему опіоїдної кризи в США: "Багато хто з нас стикався з проблемою залежності, але це зовсім інше — побачити її зсередини, поспілкуватися з людьми, які живуть у цих реаліях".

Серіал уже доступний на Peacock. Чи зможе Сейфрід переконати скептиків у своєму новому амплуа? Відповідь — у "Довгій яскравій річці".

Джерело: Deadline