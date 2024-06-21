sonyazhytkova .21 июня, 2024 8

На фото: Марк Волберг та Пол Волтер Хаузер

Режисерське керівництво над стрічкою візьме на себе Пітер Фарреллі.

Проєкт, створений студією Skydance, розповідає історію двох американських маркетологів, які втрачають роботу через невдале спонсорство. Вони вирішують скористатися безкоштовними квитками на важливий футбольний матч, однак їхні нетверезі пригоди перетворюються на полювання по всій країні.

Сценарій написали Пол Вернік та Ретт Різ ("Дедпул" та "Росомаха"). Продюсерами виступили Девід Еллісон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Ендрю Мускато зі Skydance, а також Вернік і Різ.

"Balls Up" стане четвертою спільною роботою Amazon MGM та Skydance, а також возз'єднанням Пітера Фарреллі з Amazon MGM після успішної комедії "Ріккі Станікі" із Заком Ефроном, Джоном Сіною, Джермейном Фаулером та Ендрю Сантіно, що вийшла на Prime Video 7 березня.

Джерело: Deadline