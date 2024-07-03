sonyazhytkova .3 июля, 2024 10

Новий трейлер комедіїї "Джекпот!", режисером виступив Пол Фіг. Прем'єра запланована на 15 серпня.

У центрі сюжету – Кеті, яку грає неперевершена Аквафіна. У 2030 році вона виграє багатомільярдний приз у "Великій лотереї". Проте, щоб отримати виграш, їй потрібно встигнути до заходу сонця. Але є нюанс: будь-хто, хто вб'є переможця і заволодіє квитком, зможе претендувати на цей приз.

Джон Сіна грає Ноеля Кессіді, який стає охоронцем Кеті. Він має завдання забезпечити її безпеку до моменту отримання виграшу. За свою роботу він отримує частину призу. Сіму Лю виконує роль Луїса Льюїса, конкурента Кессіді, який керує найбільшою в Лос-Анджелесі агенцією з охорони переможців лотерей. Він також має намір отримати комісію Кеті.

У фільмі також знялися Айден Маєрі, Дональд Еліс Воткінс, Сем Асгарі та Мюррей Гілл.

Сценаристом "Джекпот!" є Роб Єскомб, а продюсерами виступили Джо Рот, Джефф Кіршенбаум, Пол Фіг та Лора Фішер.

Джерело: Deadline