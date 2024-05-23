sonyazhytkova .23 мая, 2024 4

Режисером стрічки виступить Макс Барбаков, відомий своєю роботою над "Палм-Спрінгз".



Сценарій до "Братів" написав Мейкон Блер за історією Ітана Коена. Фільм розповідає про колишнього злочинця (Бролін), який намагається стати на праведний шлях, але його спроби зриваються, коли він знову зустрічає свого близнюка (Дінклейдж) під час подорожі, яка обіцяє стати найважливішою у їхньому житті. Долаючи кулі, закон і надокучливу матір, вони мусять відновити сімейні зв’язки, щоб не знищити один одного.

У фільмі також зіграли Брендан Фрейзер, Гленн Клоуз, Тейлор Пейдж, покійний М. Еммет Волш і Дженніфер Лэндон. Продюсерами виступили Ендрю Лазер від Mad Chance, Джош Бролін через JB Productions, а також Пітер Дінклейдж та Девід Гінсберг від Estuary Films. Виконавчим продюсером стала Тріш Стенард.

Прем'єра картини у вибраних кінотеатрах відбудеться 11 жовтня, а з 17 жовтня фільм стане доступним для стримінгу на Prime Video у більш ніж 240 країнах і територіях.

Джерело: Deadline