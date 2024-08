sonyazhytkova .6 августа, 2024 9

Серед раніше оголошених зірок - Марк Волберг, Пол Уолтер Гаузер, Моллі Шеннон, Єва Де Домінічі та Бенджамін Бретт. Режисерське крісло займе Пітер Фареллі.

Фільм, створений за підтримки Skydance, розповідає історію двох американських маркетологів, звільнених після провалу важливої спонсорської угоди. Вирішивши використати свої безкоштовні квитки на великий футбольний матч, вони занурюються в низку п'яних пригод, що перетворюються на масштабну погоню по країні. Сценарій до комедії написали Пол Вернік та Ретт Різ.

Продюсерами фільму виступають Девід Еллісон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер і Ендрю Мускато.

"Balls Up" стане четвертою спільною роботою Amazon MGM та Skydance після їх попередніх проєктів: спортивної драми "Air", науково-фантастичного бойовика "The Tomorrow War" з Крісом Праттом у головній ролі та бойовика "Without Remorse" з Майклом Б. Джорданом.

Фільм також об'єднує режисера Пітера Фареллі з Amazon MGM після успіху комедії "Ricky Stanicky" з Заком Ефроном, Джоном Сіною, Джермейном Фаулером і Ендрю Сантіно, яка вийшла у березні на Prime Video.

Джерело: Deadline