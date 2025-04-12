sonyazhytkova .12 апреля, 2025 8

Багатообіцяючий серіал "Tomb Raider", де головну роль мала виконати Софі Тернер, згорнули ще до старту зйомок. Попри гучні імена у команді — сценаристкою проєкту була сама Фібі Воллер-Брідж (Погань, Індіана Джонс 5) — шоу, схоже, не дістанеться до екранів.

Про розробку адаптації культової франшизи стало відомо ще у січні 2023 року, а в жовтні 2024-го з'явилася інформація, що Софі Тернер проходила проби на роль легендарної розкрадачки гробниць. Воллер-Брідж захоплено говорила про своє дитяче захоплення Tomb Raider і мрії втілити Лару Крофт на телебаченні

Але схоже, пригоди з кажанами, храмами й пастками доведеться відкласти — чи й зовсім забути. За словами інсайдера Daily Mail, проєкт офіційно "мертвий". Amazon поки що утримується від коментарів, але фанати вже обурено діляться реакціями в мережі.

Втім, надія на блокбастери від Amazon ще жевріє. Студія нещодавно анонсувала, що працює над новим фільмом про Джеймса Бонда разом із продюсерами Девідом Гейманом ("Барбі") та Емі Паскаль ("Людина-павук"). Щоправда, про дату релізу — ні слова.

Лара Крофт знову опинилася в пастці... Але хто знає — можливо, вона ще знайде шлях до екранів, розтрощивши двері вибухом, як завжди.

Джерело: Gamesradar