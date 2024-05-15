sonyazhytkova .15 мая, 2024 7

Повідомлення про "Придорожній заклад 2" стало частиною презентації студії та стрімінгового сервісу перед рекламодавцями в Нью-Йорку.

Офіційно підтверджено, що Джейк Джилленгол повернеться, щоб знову відіграти ключову роль колишнього бійця UFC, Долтона.

"Як ми помітили навесні, фільм під назвою 'Придорожній заклад' викликав великий резонанс по всьому світу," - заявив керівник студії Amazon MGM - Дженніфер Салк. "Майже 8 мільйонів глядачів з різних куточків земної кулі переглянули цей фільм. Ми спостерігаємо за цими результатами як за маленькими дітьми".

Поки немає конкретних деталей щодо "Придорожній заклад 2", очікується, що Джейк Джилленгол повернеться до ролі, де використовуватиме свої навички, щоб забезпечити порядок. Ймовірно, продовження розкриє нові аспекти сюжету, включаючи можливе повернення персонажа Нокса, виконаного Конором МакГрегором.

"Придорожній заклад 2", також відомий як "Придорожній заклад 2: Останній виклик", вийшов у 2006 році, проте не очікуйте, що продовження з Джилленголом буде мати багато спільного з цим кінематографічним невдахою.

Джерело: Мovieweb