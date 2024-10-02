sonyazhytkova .2 октября, 2024 10

У новому трейлері антології відеоігор "Secret Level", що незабаром дебютує на Prime Video, яскраво підкреслюється Unreal Tournament, що повертає нас у часи класичних шутерів на ПК і викликає справжню ностальгію.

Трейлер, представлений на Unreal Fest 2024 та опублікований IGN, розпочинається з вражаючої та значно оновленої версії вступного ролика Unreal Tournament 1999 року, де голос за кадром викладає суть ареної шутерної гри: уряд Нової Землі дозволяє безкомпромісні бої.

Сеттинг, виконаний у яскравих неонових тонах мегаполісу, демонструє збуджені натовпи, напружені обличчя та величезний стадіон, на якому розгортається дія. Це лише вступ, але він спонукає нас знову взяти мишу та клавіатуру, щоб зануритися в культову карту Facing Worlds.

У решті трейлера ми можемо побачити захоплюючі кадри з 14 інших ігор, що ввійшли до антології "Secret Level", розробленої Тімом Міллером і його студією Blur Studio, які стали відомими завдяки "Love", "Death & Robots". Шоу, яке вийде на Prime Video 10 грудня, обіцяє представити різноманітний спектр як сучасних, так і класичних тайтлів. Серед підтверджених назв – "Armored Core", "Concord, Dungeons & Dragons", "Mega Man", "Pac-Man", "PlayStation", "Sifu", "Spelunky", "The Outer Worlds" та "Warhammer 40,000", що безпосередньо пов'язано з підвищеним інтересом до "Space Marine 2".

Завдяки такому різноманіттю, "Secret Level" має всі шанси стати справжнім святом для шанувальників відеоігор та поп-культури.

Джерело: Gamesradar