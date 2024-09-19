sonyazhytkova .19 сентября, 2024 1

Незабаром відбудеться прем'єра ребуту одного з найвідоміших серіалів усіх часів. Австралійська версія, у якій головну роль виконує жінка, вже отримала свій перший трейлер, який активно обговорюють фанати оригіналу.

У короткому відео глядачі знайомляться з головною героїнею, Ханною Говард, яку втілює Фелісіті Ворд. Вона обіймає посаду керуючої директорки компанії Flinley Craddick і, подібно до своїх попередників Майкла Скотта та Девіда Брента, вирізняється яскравою ексцентричністю. Однак шанувальники британської та американської версій "Офісу" поки що залишаються скептичними щодо нової інтерпретації.

За сюжетом, Ханна дізнається, що її відділення закривають і переводять на дистанційну роботу. У спробах зберегти колектив, вона починає давати обіцянки, які не завжди здатна виконати.

До акторського складу приєдналися Едіт Пур у ролі Ліззі (аналог Дуайта/Ґарета), Стін Раскопулос як Нік (Тім/Джим) та Шарі Себбенс у ролі Грети (Пем/Доун). Також у серіалі з'являться Джош Томсон, Джонні Бруг, Сьюзан Лінг Янг та інші.

Австралійський ремейк "Офісу" вийде на Prime Video 18 жовтня, і глядачі вже з нетерпінням очікують, що він принесе нове дихання у культову франшизу.

Джерело: Gamesradar