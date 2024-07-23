sonyazhytkova .23 июля, 2024 7

"Fallout" здобув популярність не лише завдяки своїй постапокаліптичній науковій фантастиці, але й отримав 17 номінацій на премію "Еммі", включаючи найкращу драму та найкращу чоловічу роль для Уолтона Гоггінса.

Це велике досягнення для творців серіалу, Грема Вагнера та Женева Робертсон-Дворет. У нещодавньому інтерв’ю з The Wrap, Вернон Сандерс, керівник телевізійного відділу Amazon MGM Studios, похвалив творців серіалу і натякнув на можливі напрямки розвитку проєкту.

"Ми вже маємо сценарії для другого сезону. Тому ми значно попереду, адже знали, що маємо щось особливе. Ще зарано говорити про дату виходу, але можу запевнити, що ми працюємо над тим, щоб повернутися якнайшвидше. Ми прагнемо, щоб шоу відповідало всім очікуванням. 'Fallout' - це великий світ, і у нас чудова співпраця з Bethesda. Ми активно обговорюємо, що нас чекає в майбутньому, і впевнені, що 'Fallout' - це багатосезонний проєкт з величезним потенціалом. Ми дуже раді, що вже маємо план на подальші етапи", - зазначив Сандерс.

"Fallout" заснований на популярній відеоігровій франшизі Bethesda Softworks і переносить глядачів в альтернативну історію, де ядерна катастрофа змінила світ. Головна героїня Люсі (в ролі - вражаюча Елла Пурнелл) стикається з численними випробуваннями в постапокаліптичному Лос-Анджелесі після того, як покидає безпечне укриття Vault 33. У головних ролях також з'являються Аарон Мотен, Кайл Маклахлан, Моісес Аріас, Зелія Мендес-Джонс та Уолтон Гоггінс.

З оптимізмом дивлячись у майбутнє, Вернон Сандерс натякнув, що шанувальникам "Fallout" варто готуватися до нових сюрпризів у сазі. Від Vaults до Brotherhood of Steel, від морально неоднозначних фракцій до мутантів — всесвіт "Fallout" обіцяє ще безліч захоплюючих і несподіваних сюжетних поворотів.

Джерело: Мovieweb