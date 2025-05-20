sonyazhytkova .20 мая, 2025 10

Світ потойбічного правосуддя не встояв перед суворими реаліями телевізійного виживання. Amazon несподівано припинив роботу над серіалом "Мисливець за головами", де головну роль зіграв зірковий Кевін Бейкон. Проєкт не дожив до другого сезону, хоча здавався багатообіцяльним.

У центрі історії — Габ "Габбі" Халлоран у виконанні Кевіна Бейкона, мисливець за головами, якого після смерті повертає на землю сам Диявол. Його нове завдання — вистежити та повернути в Пекло душі, що втекли з демонічної в'язниці.

Однак серіал не був банальним трилером про погоню. У восьми епізодах першого (і як виявилося — останнього) сезону, герой не лише знищував демонів, а й намагався примиритися з власним минулим, розірваними сімейними зв’язками та давніми гріхами, які привели його душу до засудження. На тлі диявольських угод і сімейної драми звучала навіть... кантрі-музика.

Проєкт створив Грейнджер Девід для Blumhouse Television.

Цікаво, що сюжет "Мисливець за головами" майже дзеркально перегукується з іншим проєктом Blumhouse — майбутнім фільмом King Spawn, перезапуском культового коміксу про загиблого солдата, що повертається на Землю в ролі мисливця за душами. Очевидно, глядачам здалося, що одна "диявольська оборудка" — вже забагато.

Попри зірковий склад, стильний містицизм і потенціал для глибокого занурення в моральну тематику, "Мисливець за головами" не зміг утриматися на плаву.

Чи побачимо ми ще Бейкона у ролі пекельного месника — невідомо, але одне зрозуміло точно: навіть якщо Диявол дає тобі другий шанс, це ще не гарантія другого сезону.

Джерело: Gamesradar